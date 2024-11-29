За місяць із СЗЧ повернулося понад 6000 українських військових, — ЗМІ

ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом листопада на службу в Збройні сили України повернулося понад 6000 військовослужбовців, які самовільно залишили частину та дезертували

Про це повідомляє NV з посиланням на джерело в Генеральному штабі ЗСУ, передає RegioNews.

Наразі згадані 6000 осіб проходять процес оформлення.

"І зараз з введенням в дію цього закону вони всі будуть повертатися у стрій військових частин", — додають у Генштабі.

Джерела пояснюють, що всі воїни, які скоїли СЗЧ і захотіли повернутися на службу, зможуть це зробити, але лише у визначені військові частини.

"Це будуть батальйони резерву всіх армійських корпусів оперативних командувань. Командир військової частини не має права відмовити, а має однозначно зарахувати у списки батальйону", — каже інформатор журналістів.

Потім визначені посадові особи "приймають рішення, враховуючи бажання військовослужбовця, куди він повернеться на службу".

Водночас джерела в Генштабі не називають кількість військових, які наразі залишаються у СЗЧ.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрили майже 90 тисяч проваджень щодо самовільного залишення частини та дезертирства.