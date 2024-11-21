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21 листопада 2024, 09:48

Стало відомо, чи матимуть відстрочку від мобілізації аспіранти-контрактники у 2025 році

21 листопада 2024, 09:48
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Україні скасування денної форми навчання для аспірантів-контрактників, що надає право на відстрочку від мобілізації, продовжать і в 2025 році

Про це Українським Новинам розповів нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає RegioNews.

За його словами, останні 2,5 роки громадяни "використовували аспірантуру для ухилення від мобілізації, а не для науки".

"Під гаслом того, що "нам потрібно залучати молодь до науки", на іспит до аспірантури зареєструвалися більше 90 тисяч людей. При тому, що ми кожного року випускали лише декілька тисяч", – пояснив Сергій Бабак.

Він переконаний, що в новому році аспірантам-контрактникам не повернуть право відстрочки від мобілізації.

Крім того, нардеп виступає проти зниження балу на Єдиному вступному іспиті для вступу на бюджетну форму навчання у аспірантурі, яка й надає право на відстрочку.

Нагадаємо, українські аспіранти-контрактники, які вже навчаються, збережуть бронювання від мобілізації. Однак для охочих вступити до аспірантури на контрактній основі уже цього року правила зміняться.

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