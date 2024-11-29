За месяц из СОЧ вернулось более 6000 украинских военных, — СМИ

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ноябре на службу в Вооруженные силы Украины вернулось более 6000 военнослужащих, которые самовольно покинули часть и дезертировали

Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в Генеральном штабе ВСУ, передает RegioNews.

Упомянутые 6000 человек проходят процесс оформления.

"И сейчас с введением в действие этого закона они все будут возвращаться в строй воинских частей", - добавляют в Генштабе.

Источники объясняют, что все воины, совершившие СОЧ и захотевшие вернуться на службу, смогут это сделать, но только в определенные воинские части.

"Это будут батальоны резерва всех армейских корпусов оперативных командований. Командир воинской части не имеет права отказать, а однозначно зачислить в списки батальона", — говорит информатор журналистов.

Затем определенные должностные лица "принимают решение, учитывая желание военнослужащего, куда он вернется на службу".

В то же время источники в Генштабе не называют количество военных, которые остаются в СОЧ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украине открыли почти 90 тысяч производств по самовольному уходу от части и дезертирства.