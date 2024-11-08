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08 листопада 2024, 14:47

В Україну повернули тіла 563 загиблих військових

08 листопада 2024, 14:47
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фото: t.me/Koord_shtab
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У п'ятницю, 8 листопада, стало відомо, що в Україну повернули з РФ тіла 563 загиблих захисників

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих Оборонців", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що державі вдалося репатріювати 320 тіл Захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів із Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що журналістка Вікторія Рощина, яка зникла рік тому на окупованих територіях, померла під час етапування з Таганрогу до Москви.

За інформацією ГУР, між Україною та Росією було досягнуто попередніх домовленостей про обмін, в результаті якого журналістка Вікторія Рощина, яка перебувала у російському полоні, мала повернутися додому.

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