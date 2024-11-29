Украина вернула тела 502 погибших военных
В пятницу, 29 ноября, стало известно, что в Украину вернули из России тела 502 погибших защитников
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.
"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 502 павших Защитников", – говорится в сообщении.
Отмечается, что государству удалось репатриировать 397 тел погибших на Донецком направлении защитников, 24 – на Луганском направлении и 64 – на Запорожском направлении. Также удалось вернуть 17 тел из моргов на территории РФ.
Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения Совместно с экспертными учреждениями будут в кратчайшие сроки установлены личности погибших.
Напомним, ранее, 8 ноября, в Украину вернули из РФ тела 563 погибших защитников.