Украина вернула тела 502 погибших военных

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В пятницу, 29 ноября, стало известно, что в Украину вернули из России тела 502 погибших защитников

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 502 павших Защитников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что государству удалось репатриировать 397 тел погибших на Донецком направлении защитников, 24 – на Луганском направлении и 64 – на Запорожском направлении. Также удалось вернуть 17 тел из моргов на территории РФ.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения Совместно с экспертными учреждениями будут в кратчайшие сроки установлены личности погибших.

Напомним, ранее, 8 ноября, в Украину вернули из РФ тела 563 погибших защитников.