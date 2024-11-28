Правоохоронці викрили масштабну аферу на закупівлі військової форми, до якої причетний екснардеп

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Викрито схему розкрадання понад 10 мільйонів доларів на закупівлі військової форми для Збройних сил України. Під підозрою - колишній радник з Міноборони та колишній народний депутат

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція, передає RegioNews.

За даними джерел ЗМІ, у справі фігурують бізнесмен Роман Баликін та колишній депутат Ігор Франчук.

Як розповіли правоохоронці, у 2022 році фігуранти організували шахрайську схему, до якої залучили й іноземця. Відомо, що ця особа неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії.

Іноземець від імені своєї підконтрольної компанії домовився з турецьким текстильним холдингом про виробництво понад 1 мільйона комплектів військової форми за 25,6 мільйона доларів, користуючись зв’язками з українськими чиновниками та політиками.

З Міноборони України посередник уклав пʼять угод за завищеними цінами на понад 35 млн доларів від імені підконтрольної йому компанії. Таким чином понад 10 млн доларів різниці планували розділити між собою посередник, радник з Міноборони та ексдепутат.

Відомо також, що після отримання 10 млн доларів авансу турецька сторона виконала замовлення та доставила форму до України. Проте іноземець перестав виходити на зв’язок і не сплатив залишок ще на понад 10 млн.

Нагадаємо, раніше у Києві поліція повідомила про підозру начальнику речової служби військової частини, який завдав державі збитків на 25 млн грн при закупівлі військової форми.