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15 листопада 2024, 17:07

Посадовця Міноборони, який списав Гринкевичу багатомільйонний штраф, відправили під арешт

15 листопада 2024, 17:07
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фото: ДБР
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Печерський районний суд міста Києва відправив під арешт ексчиновника Міноборони, який "списав" львівському бізнесменові Ігореві Гринкевичу майже 94 мільйони гривень пені за прострочені контракти

Про це повідомили у ДБР, передає RegioNews.

Суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з ексдиректорів департаменту Міністерства оборони України.

Суд визначив як альтернативу - заставу в сумі 50 млн грн.

Як повідомлялося, 12 листопада ДБР повідомило фігуранту про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

Події, які стали предметом розслідування, сталися у 2023 році. Тоді підконтрольні Гринкевичу підприємства уклали договори з Міноборони на постачання одягу для військових. Йдеться про 23 угоди на понад 1,5 млрд грн. Компанії бізнесмена протермінували постачання, тож на них було накладено 98 млн грн пені.

Однак, як зазначається у повідомленні, представники компаній для уникнення нарахування штрафних санкцій звернулися до т.в.о директора профільного департаменту Міноборони та просили перерахувати пеню. Посадовець у порушення норм укладених раніше договорів уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів.

Таким чином посадовець скоротив виставлені штрафні санкції на 93,5 млн грн - з 98 млн грн до 4,5 млн грн.

Чиновникові загрожує покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше розслідувачі склали перелік майна, на яке було накладено арешт в рамках кримінальної справи проти родини Гринкевичів про розкрадання на закупівлях для Міноборони. Серед арештованого майна - нерухомість, земельні ділянки, автотранспорт та підприємства.

Львівські підприємці Ігор та Роман Гринкевичі, а також троє їх спільників фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. Компанії Гринкевичів були одними із найбільших постачальників Міноборони. Крім цього, Ігор Гринкевич є підозрюваним у хабарництві працівнику ДБР. Зараз він та його син перебувають у СІЗО.

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