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18 листопада 2024, 16:39

Закупівля генераторів за завищеними цінами: керівник департаменту Дніпровської міськради отримав підозру

18 листопада 2024, 16:39
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фото: БЕБ
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Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з профільних департаментів Дніпровської міськради за розтрату держкоштів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

На початку повномасштабного вторгнення посадовець уклав договори на постачання 268 дизель-генераторів за значно завищеними цінами. Загальна вартість трьох угод становить майже 24 млн грн.

Компанії здійснили постачання товару, про що фігурант підписав видаткові накладні. Висновками судово-економічних експертиз встановлено, що вартість товарів була завищена у загальному на 3,5 млн грн. Тільки у першому договорі ціна була завищена на 25%.

Посадовцю загрожує від 7 до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гостомелі на Київщині посадовці розікрали мільйони, виділені на відбудову зруйнованого росіянами житла.

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