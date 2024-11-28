Правоохранители разоблачили масштабную аферу на закупке военной формы, к которой причастен экс-нардеп

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Разоблачена схема хищения более 10 миллионов долларов на закупки военной формы для Вооруженных сил Украины. Под подозрением – бывший советник из Минобороны и бывший народный депутат

Об этом сообщили Офис генпрокурора и Нацполиция, передает RegioNews.

По данным источников СМИ, по делу фигурируют бизнесмен Роман Балыкин и бывший депутат Игорь Франчук.

Как рассказали правоохранители, в 2022 году фигуранты организовали мошенническую схему, к которой привлекли иностранца. Известно, что этот человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии.

Иностранец от имени своей подконтрольной компании договорился с турецким текстильным холдингом о производстве более 1 миллиона комплектов военной формы за 25,6 миллиона долларов, пользуясь связями с украинскими чиновниками и политиками.

Из Минобороны Украины посредник заключил пять соглашений по завышенным ценам более чем на 35 млн долларов от имени подконтрольной ему компании. Таким образом, более 10 млн долларов разницы планировали разделить между собой посредник, советник из Минобороны и экс-депутат.

Известно также, что после получения 10 млн. долларов аванса турецкая сторона выполнила заказ и доставила форму в Украину. Однако иностранец перестал выходить на связь и не оплатил остаток еще более чем на 10 млн. человек.

Напомним, ранее в Киеве полиция сообщила о подозрении начальнику вещевой службы воинской части, который нанес государству ущерб на 25 млн грн при закупке военной формы.