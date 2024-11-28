09:55  28 ноября
Во Львовской области более полумиллиона абонентов остались без электричества, – ОВА
07:15  28 ноября
ВСУ показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Торецк
11:57  28 ноября
В Киеве столкнулись грузовики: одного водителя освобождали спасатели
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2024, 16:03

Правоохранители разоблачили масштабную аферу на закупке военной формы, к которой причастен экс-нардеп

28 ноября 2024, 16:03
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Разоблачена схема хищения более 10 миллионов долларов на закупки военной формы для Вооруженных сил Украины. Под подозрением – бывший советник из Минобороны и бывший народный депутат

Об этом сообщили Офис генпрокурора и Нацполиция, передает RegioNews.

По данным источников СМИ, по делу фигурируют бизнесмен Роман Балыкин и бывший депутат Игорь Франчук.

Как рассказали правоохранители, в 2022 году фигуранты организовали мошенническую схему, к которой привлекли иностранца. Известно, что этот человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии.

Иностранец от имени своей подконтрольной компании договорился с турецким текстильным холдингом о производстве более 1 миллиона комплектов военной формы за 25,6 миллиона долларов, пользуясь связями с украинскими чиновниками и политиками.

Из Минобороны Украины посредник заключил пять соглашений по завышенным ценам более чем на 35 млн долларов от имени подконтрольной ему компании. Таким образом, более 10 млн долларов разницы планировали разделить между собой посредник, советник из Минобороны и экс-депутат.

Известно также, что после получения 10 млн. долларов аванса турецкая сторона выполнила заказ и доставила форму в Украину. Однако иностранец перестал выходить на связь и не оплатил остаток еще более чем на 10 млн. человек.

Напомним, ранее в Киеве полиция сообщила о подозрении начальнику вещевой службы воинской части, который нанес государству ущерб на 25 млн грн при закупке военной формы.

закупки коррупционные скандалы в Минобороны коррупционная схема военная форма
В Киеве задержали на коррупции главу межрайонной МСЭК
22 ноября 2024, 12:01
Закупка генераторов по завышенным ценам: глава департамента Днепровского горсовета получил подозрение
18 ноября 2024, 16:39
Чиновника Минобороны, который списал Гринкевичу многомиллионный штраф, отправили под арест
15 ноября 2024, 17:07
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Во Львове появилась улица Ирины Фарион
28 ноября 2024, 17:07
В Украине увеличили объемы отключений электроэнергии: информация от Укрэнерго
28 ноября 2024, 16:37
Как план Келлога изменит ход войны: возможности и риски
28 ноября 2024, 16:30
В Воздушных силах показали крылатую ракету, сбитую во время утренней массированной атаки
28 ноября 2024, 16:21
Арест львовского псевдоактивиста Стахива: суд разрешил внести залог
28 ноября 2024, 15:49
Харьковская ОВА подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией
28 ноября 2024, 15:18
Три месяца лагеря и спарринг с юным талантом: как Усик и Фьюри готовятся к реваншу?
28 ноября 2024, 15:16
Энергонезависимость критических объектов: Харьковщина сотрудничает с международными партнерами
28 ноября 2024, 14:52
Антимонопольный комитет взялся за расследование по удорожанию яиц
28 ноября 2024, 14:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Юрий Богданов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »