Россияне выпустили по Украине почти 90 дронов: как отработала ПВО
Российские войска запустили по Украине 89 дронов. сбить удалось 36 из них
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг запускал ударные БПЛА типа "Shahed" и дроны неустановленного типа.
ПВО удалось сбить 36 вражеских беспилотников в восьми областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской.
Также известно, что 48 БПЛА были локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате дроновой атаки в ночь на 27 ноября в Киеве пострадали два человека.
На Киевщине в результате ночной атаки дронов повреждены многоэтажкиВсе новости »
27 ноября 2024, 09:01В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек
27 ноября 2024, 08:46В результате ночной атаки "шахедов" в Киеве есть пострадавшие
27 ноября 2024, 07:00
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
27 ноября 2024, 10:27Теракт возле здания полиции в Житомире: задержаны пять подозреваемых, среди них есть несовершеннолетние
27 ноября 2024, 10:12Удар "Орешником" по Днепру – это "наживка" для Трампа
27 ноября 2024, 09:09На Киевщине в результате ночной атаки дронов повреждены многоэтажки
27 ноября 2024, 09:01В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек
27 ноября 2024, 08:46Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
27 ноября 2024, 08:28На Волыни разоблачили контрабандистов, завозивших бытовую технику из Польши
27 ноября 2024, 08:11СБУ показала, как спецподразделение "Альфа" уничтожает россиян на фронте
27 ноября 2024, 07:40Почему Европа боится дать отпор России
27 ноября 2024, 07:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »