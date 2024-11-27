Россияне выпустили по Украине почти 90 дронов: как отработала ПВО

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Российские войска запустили по Украине 89 дронов. сбить удалось 36 из них

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг запускал ударные БПЛА типа "Shahed" и дроны неустановленного типа.

ПВО удалось сбить 36 вражеских беспилотников в восьми областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской.

Также известно, что 48 БПЛА были локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дроновой атаки в ночь на 27 ноября в Киеве пострадали два человека.