Кабмін анонсував грошову виплату дітям-сиротам до Дня святого Миколая

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Діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, до Дня святого Миколая одноразово отримають грошову виплату - 1000 грн на кожну дитину

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Відповідна ініціатива буде реалізована в межах "Зимової підтримки".

Також, уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації.

Основні цілі — комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України анонсував виплату одноразової грошової допомоги для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн. Цю допомогу зможуть отримати сім'ї переселенців та малозабезпечені сім'ї з дітьми.