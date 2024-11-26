Кабмин анонсировал денежную выплату детям-сиротам ко Дню святого Николая

фото: pixabay.com

Дети-сироты или лишенные родительской опеки, воспитывающиеся в семьях опекунов или попечителей, ко Дню святого Николая единовременно получат денежную выплату - 1000 грн на каждого ребенка

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Соответствующая инициатива будет реализована в рамках "Зимней поддержки".

Также правительство приняло стратегию обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении и план мероприятий по его реализации.

Основные цели — комплексная поддержка биологических семей, чтобы дети не попадали в уход.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины анонсировал выплату единовременного пособия для прохождения зимнего периода в размере 6500 грн. Эту помощь могут получить семьи переселенцев и малообеспеченные семьи с детьми.