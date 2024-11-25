За тиждень у Харкові народилося 55 малюків
За минулий тиждень у Харкові народилося 55 дітей. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
Так, із 14 по 20 листопада в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 55 немовлят. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 28 хлопчиків та 27 дівчаток.
"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 6787 дітей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині 18-річну матір підозрюють у вбивстві новонародженої дитини.
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