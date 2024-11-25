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25 листопада 2024, 22:30

Стало відомо, в які години відключатимуть світло 26 листопада

25 листопада 2024, 22:30
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фото: pixabay.com
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У вівторок, 26 листопада, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись протягом 10 годин. Енергетики вимикатимуть одну чергу споживачів

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що 26 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 7:00 – 10:00 — одна черга відключень;
  • 14:00 – 21:00 — одна черга відключень.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно- дронової атаки 17 листопада", — йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому обговорили питання захисту енергетики. Були доповіді Міненерго, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі.

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