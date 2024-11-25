Зеленський провів Ставку, присвячену захисту енергетики

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Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Зазначається, що Україна бере найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони для прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба.

"Провів Ставку щодо енергетики та її захисту. Були доповіді Міненерго, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі. Говорили про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів. Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема, для бізнесу", – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім енергетики, учасники Ставки заслухали доповідь Міноборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік та планування на наступний рік.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронтах. Найскладніша ситуація склалася на Донеччині.

Раніше британське видання Reuters повідомило, що Україна намагається посилити свої позиції перед ймовірними переговорами з РФ. За інформацією ЗМІ, ця зима є критичним моментом, а найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні.