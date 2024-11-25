Стало известно, в какие часы будут отключать свет 26 ноября

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Во вторник, 26 ноября, графики почасовых отключений света будут применяться в течение 10 часов. Энергетики будут выключать одну очередь потребителей

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что 26 ноября время применения и объем ограничений будут следующими.

7:00 – 10:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем обсудили вопросы защиты энергетики. Были доклады Минэнерго, "Нефтегаза" и всех ключевых участников отрасли.