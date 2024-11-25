В Україні зросло споживання електроенергії, у двох областях знеструмлення через негоду

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Станом на ранок 25 листопада наслідок похолодання енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Із 14:00 заплановані заходи обмеження по всій країні

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зокрема, станом на 6:00 рівень споживання був на 3,7% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 22 листопада. Це пояснюється зниженням температури повітря у більшості регіонів України.

Вчора, 24 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3% вищим, ніж у суботу.

Як нагадали в компанії, українська енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Тож, для збалансування енергосистеми – сьогодні у період з 14:00 до 20:00 в усіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень.

Утім, енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно – можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження.

Водночас через складні погодні умови на ранок були знеструмлені 67 населених пунктів у Чернігівській і Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, заживити знеструмлених споживачів обленерго планують до кінця доби.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні потягом дня будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії.