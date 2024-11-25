Близько 10 тисяч солдат: у ЗСУ порахували втрати росіян за тиждень
За минулий тиждень, із 17 по 24 листопада, Сили оборони України знищили близько 9 860 російських окупантів, а також 1 561 одиницю озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 73 танки;
- 188 бойових броньованих машин;
- 209 артилерійських систем;
- дві РСЗВ;
- пʼять установок ППО;
- 543 одиниці автотехніки;
- 26 одиниць спецтехніки.
"Крім цього, наші захисники знищили 123 ворожі ракети та 392 БпЛА ОТР", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети, якою росіяни ударили по Дніпру.
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