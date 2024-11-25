Около 10 тысяч солдат: в ВСУ посчитали потери россиян за неделю
За прошедшую неделю, с 17 по 24 ноября, Силы обороны Украины уничтожили около 9 860 российских оккупантов, а также 1 561 единицу вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 73 танка;
- 188 боевых бронированных машин;
- 209 артиллерийских систем;
- две РСЗО;
- пять установок ПВО;
- 543 единицы автотехники;
- 26 единиц спецтехники.
"Помимо этого, наши защитники уничтожили 123 вражеских ракеты и 392 БПЛА ОТР", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, Служба безопасности Украины показала журналистам обломки новой экспериментальной баллистической ракеты, которой россияне ударили по Днепру.
Ночью ПВО работала в семи областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожитьВсе новости »
24 ноября 2024, 09:48Российская армия за сутки потеряла в Украине более 1400 военных
23 ноября 2024, 10:49Минобороны допустило к использованию в ВСУ вездеход-амфибию Argo Aurora
23 ноября 2024, 09:11
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Партизаны "засветили" базу ПВО россиян в оккупированном Крыму
25 ноября 2024, 04:25Спасатели в Запорожье вытащили автомобиль, застрявший в грязи
25 ноября 2024, 03:49Фонд госимущества не нашел покупателя на госпакет акций в НПЗ Коломойского на Прикарпатье
25 ноября 2024, 02:11В Луганской области украинские бомберы уничтожили технику и пехоту россиян
25 ноября 2024, 01:43В Ковеле на Волыни произошла массовая драка со стрельбой с участием правоохранителей
25 ноября 2024, 01:21Ночная атака Shahed на Запорожье: ранения получил ребенок
25 ноября 2024, 01:15Защитники Харьковщины нанесли сокрушительные удары по блиндажам и укрытиям оккупантов
25 ноября 2024, 00:45Россияне массированно атакуют Запорожье "шахедами": есть повреждения инфраструктуры
25 ноября 2024, 00:10Вместо Татьяны Крупы в Хмельницкий облсовет зашел муж народной депутатки из "Слуги народа"
25 ноября 2024, 00:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »