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22 листопада 2024, 05:44

Відключення світла 22 листопада: як будуть діяти графіки

22 листопада 2024, 05:44
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фото: pixabay.com
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Сьогодні, 22 листопада, в Україні потягом дня будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає RegioNews.

Обмеження будуть діяти у період з 6:00 до 22:00.

Очікується, що у період з 6 до 7 відключатимуть одну чергу, з 7 до 18 - дві черги, з 18 до 22 - одну чергу.

Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

Причина відключень - наслідки масованого удару росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури 17 листопада. Тоді під ворожим ударом опинилися майже всі області України.

Нагадаємо, як заявили раніше у МАГАТЕ, через російську масовану атаку по об'єктах енергетики 17 листопада на українських атомних електростанціях було зафіксовано зниження електричної потужності.

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