Отключения света 23 ноября: в какие часы будут действовать графики

фото: pixabay.com

В субботу, 23 ноября, графики почасовых отключений света будут применяться в течение суток. Энергетики будут выключать одну очередь потребителей

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Завтра, 23 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 8:00-22:00 - одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию бережливо. Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений публикуют сайты и официальные страницы облэнерго.

Как известно, введение ограничений связано с повреждением энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, сегодня, 22 ноября, в Украине в течение применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения действуют в период с 6:00 до 22:00.