Боголюбов заперечив наявність активів і сплату податків в росії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Цензор.НЕТ.

Нещодавно низка медіа опублікувала матеріали, де стверджувалося, що бізнесмен нібито сплачує значні податки до бюджету країни-агресора через компанію АТ "Петрус" – філію виробничої фірми "Ретал".

"Для мене очевидно, що проти мене розгортається замовна кампанія. Дехто старанно намагається змалювати мене та мій бізнес у спотвореному вигляді, щоб скористатися ситуацією та просунути власні корпоративні інтереси", – заявив Боголюбов.

За словами бізнесмена, автори публікацій навмисно поєднують різні, часто неправдиві дані, створюючи штучний зв'язок між ним та російськими підприємствами. Він категорично заперечує будь-яку причетність до бізнесу в росії та наголошує, що припинив участь у кіпрській компанії "Ретал" ще в 2016 році. Також Боголюбов підкреслює, що ніколи не мав відношення до кіпрської компанії Pet.Rus Plastic Holdings Ltd.

"Спроби пов'язати мене з Pet.Rus Plastic Holdings Ltd через працівників кіпрських сервісних провайдерів – це відверта маніпуляція. За такою логікою можна назвати пов'язаними між собою ледь не всі компанії на Кіпрі, що обслуговуються певним сервісним провайдером", – пояснює бізнесмен.

Боголюбов зазначає, що останнім часом помітив систематичну появу публікацій, які викривляють його бізнесову діяльність. За його словами, автори таких матеріалів свідомо маніпулюють фактами: "Вони перекручують інформацію, посилаються на документи, що стосуються інших осіб, цитують судові ухвали, які не мають жодного відношення до теми статті, і відверто маніпулюють темою війни".

"Знаю, хто стоїть за цим і не планую залишатися осторонь", – підкреслив Геннадій Боголюбов, натякаючи на можливу відповідь на інформаційні атаки.

Ситуація розвивається на тлі підвищеної уваги суспільства до бізнес-зв'язків українських підприємців з підприємствами країни-агресорки після початку повномасштабного вторгнення. Особливо прискіпливо громадськість та медіа відстежують діяльність колишніх власників "ПриватБанку".