08:20  14 листопада
На Хмельниччині молодик побив пенсіонера, бо хотів слухати російський шансон: як його покарав суд
01:27  14 листопада
Внаслідок атаки на Київ був пошкоджений знімальний павільйон шоу "МастерШеф"
20:52  14 листопада
Кличко розповів про реставраційні роботи на мосту Метро у Києві: чи будуть перекривати рух
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2024, 15:36

Боголюбов заперечив наявність активів і сплату податків в росії

14 листопада 2024, 15:36
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Український бізнесмен Геннадій Боголюбов виступив із жорстким спростуванням інформації про володіння ним багатомільярдним полімерним бізнесом у Петербурзі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Цензор.НЕТ.

Нещодавно низка медіа опублікувала матеріали, де стверджувалося, що бізнесмен нібито сплачує значні податки до бюджету країни-агресора через компанію АТ "Петрус" – філію виробничої фірми "Ретал".

"Для мене очевидно, що проти мене розгортається замовна кампанія. Дехто старанно намагається змалювати мене та мій бізнес у спотвореному вигляді, щоб скористатися ситуацією та просунути власні корпоративні інтереси", – заявив Боголюбов.

За словами бізнесмена, автори публікацій навмисно поєднують різні, часто неправдиві дані, створюючи штучний зв'язок між ним та російськими підприємствами. Він категорично заперечує будь-яку причетність до бізнесу в росії та наголошує, що припинив участь у кіпрській компанії "Ретал" ще в 2016 році. Також Боголюбов підкреслює, що ніколи не мав відношення до кіпрської компанії Pet.Rus Plastic Holdings Ltd.

"Спроби пов'язати мене з Pet.Rus Plastic Holdings Ltd через працівників кіпрських сервісних провайдерів – це відверта маніпуляція. За такою логікою можна назвати пов'язаними між собою ледь не всі компанії на Кіпрі, що обслуговуються певним сервісним провайдером", – пояснює бізнесмен.

Боголюбов зазначає, що останнім часом помітив систематичну появу публікацій, які викривляють його бізнесову діяльність. За його словами, автори таких матеріалів свідомо маніпулюють фактами: "Вони перекручують інформацію, посилаються на документи, що стосуються інших осіб, цитують судові ухвали, які не мають жодного відношення до теми статті, і відверто маніпулюють темою війни".

"Знаю, хто стоїть за цим і не планую залишатися осторонь", – підкреслив Геннадій Боголюбов, натякаючи на можливу відповідь на інформаційні атаки.

Ситуація розвивається на тлі підвищеної уваги суспільства до бізнес-зв'язків українських підприємців з підприємствами країни-агресорки після початку повномасштабного вторгнення. Особливо прискіпливо громадськість та медіа відстежують діяльність колишніх власників "ПриватБанку".

Боголюбов Геннадій Борисович бізнесмени бізнес Росія податки
Росія перетворює школи на ТОТ України на колонії суворого режиму, – ЦНС
11 листопада 2024, 02:55
Олег Татаров під час війни неодноразово літав до Росії: розслідування "Схем"
07 листопада 2024, 14:15
На Львівщині викрили "бізнесменів", які під виглядом гумдопомоги завезли і продали понад 500 автівок
05 листопада 2024, 17:15
Всі новини »
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
Кличко розповів про реставраційні роботи на мосту Метро у Києві: чи будуть перекривати рух
14 листопада 2024, 20:52
Росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині, поранена місцева жителька
14 листопада 2024, 20:18
На Сумщині СБУ викрила двох "благодійників", які переправляли через кордон чоловіків
14 листопада 2024, 19:37
У Раді розповіли, коли Міноборони представить законопроєкт про демобілізацію
14 листопада 2024, 19:06
Тищенко вимагає відводу судді через підозри у "кумівстві"
14 листопада 2024, 18:34
Під обстріл у Слов'янську потрапив екіпаж поліції
14 листопада 2024, 18:05
Підозру СБУ отримав зрадник корейського походження, який вивішував прапор РФ над Луганською ОДА
14 листопада 2024, 17:31
На Черкащині водолази дістали з річки тіло чоловіка
14 листопада 2024, 17:23
Росіяни зруйнували обстрілом будівлю селищної ради на Запоріжжі
14 листопада 2024, 17:09
Смертельна ДТП на Вінниччині: автомобіль в’їхав у паркан та зіткнувся з деревом
14 листопада 2024, 16:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Всі публікації »
Юрій Богданов
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »