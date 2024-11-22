Суд в Киеве постановил взять под арест бизнесмена Боголюбова, — СМИ

Печерский райсуд Киева принял постановление о взятии под арест украинского бизнесмена, соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова. Летом этого года он незаконно уехал из Украины

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на решение суда, которое есть в распоряжении журналистов, передает RegioNews.

По данным медиа, соответствующее решение суд вынес 19 ноября. Отмечается, что Боголюбова должны взять под стражу не позднее чем через 48 часов со времени доставки его в Печерский районный суд. Полный текст постановления должен быть опубликован 22 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову, выехавшему за границу по чужому паспорту. Пограничник, причастный к незаконному выезду олигарха из Украины, был задержан.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Геннадий Боголюбов покинул страну на поезде по паспорту жителя Волынской области, 67-летнего Сюмака Николая Куприяновича.

Представительница Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова объявила о своей отставке. Это произошло после того, как ее муж и бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов со скандалом уехал из Украины.

Также недавно Геннадий Боголюбов выступил с опровержением информации о владении им многомиллиардным полимерным бизнесом в Петербурге.