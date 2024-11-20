Бойові дії в Україні можуть завершитися переговорами в 2025 році, — ЗМІ
Активні бойові дії в Україні можуть завершитися переговорами в 2025 році. Обидві сторони близькі до виснаження, і хотіли б, щоб конфлікт припинився. У Вашингтоні це буде пріоритетом для нової адміністрації Дональда Трампа
Про це повідомляє британське видання The Economist, передає RegioNews.
"Здається дуже ймовірним, що переговори почнуться в 2025 році, і коли вони відбудуться, бойові дії можуть різко знизитися, навіть до припинення вогню. Поки переговори тривають, може виникнути напівзаморожений конфлікт", ― йдеться у повідомленні.
The Economist прогнозує, як може виглядати можлива "мирна угода”:
- Україні доведеться змиритися з втратою частини території.
- Крим і східний Донбас, які Росія захопила під час свого першого вторгнення в 2014 році, точно не повернути.
- Будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання Росією деяких або більшої частини додаткових 11%, які вона зараз контролює після вторгнення 2022 року.
- Натомість Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, наприклад, повноправне членство в НАТО. Ймовірно, це було б прийнятним рішенням для Києва, хоч і болісним.
- З поверненням Трампа до влади здається, що Україна не приєднається до НАТО протягом багатьох років, якщо взагалі колись.
- Ймовірно, переговори почнуться в 2025 році.
- Поки перемовини триватимуть виникне напівзаморожений конфлікт.
Нагадаємо, раніше британське видання Reuters повідомило, що Україна намагається посилити свої позиції перед ймовірними переговорами з РФ. За інформацією ЗМІ, ця зима є критичним моментом, а найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні.