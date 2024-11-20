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20 листопада 2024, 12:25

Бойові дії в Україні можуть завершитися переговорами в 2025 році, — ЗМІ

20 листопада 2024, 12:25
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Активні бойові дії в Україні можуть завершитися переговорами в 2025 році. Обидві сторони близькі до виснаження, і хотіли б, щоб конфлікт припинився. У Вашингтоні це буде пріоритетом для нової адміністрації Дональда Трампа

Про це повідомляє британське видання The Economist, передає RegioNews.

"Здається дуже ймовірним, що переговори почнуться в 2025 році, і коли вони відбудуться, бойові дії можуть різко знизитися, навіть до припинення вогню. Поки переговори тривають, може виникнути напівзаморожений конфлікт", ― йдеться у повідомленні.

The Economist прогнозує, як може виглядати можлива "мирна угода”:

  • Україні доведеться змиритися з втратою частини території.
  • Крим і східний Донбас, які Росія захопила під час свого першого вторгнення в 2014 році, точно не повернути.
  • Будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання Росією деяких або більшої частини додаткових 11%, які вона зараз контролює після вторгнення 2022 року.
  • Натомість Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, наприклад, повноправне членство в НАТО. Ймовірно, це було б прийнятним рішенням для Києва, хоч і болісним.
  • З поверненням Трампа до влади здається, що Україна не приєднається до НАТО протягом багатьох років, якщо взагалі колись.
  • Ймовірно, переговори почнуться в 2025 році.
  • Поки перемовини триватимуть виникне напівзаморожений конфлікт.

Нагадаємо, раніше британське видання Reuters повідомило, що Україна намагається посилити свої позиції перед ймовірними переговорами з РФ. За інформацією ЗМІ, ця зима є критичним моментом, а найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні.

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