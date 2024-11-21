05:05  21 листопада
Троє загиблих, є поранені: на Миколаївщині чоловіки підірвалися на російських боєприпасах
03:30  21 листопада
Дізнався про зраду: у Харкові пенсіонер зарізав свою 47-річну дружину
07:40  21 листопада
Не хотіли помирати за Путіна: на Харківщині прикордонники взяли в полон двох окупантів
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2024, 07:55

У Києві та чотирьох областях застосували екстрені відключення світла

21 листопада 2024, 07:55
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

У четвер вранці, 21 листопада, в деяких регіонах України ввели екстрені відключення світла

Про це повідомляє пресцентр ДТЕК, передає RegioNews.

За вказівкою Укренерго електроенергію вимикають у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Якщо ситуація зміниться, про це буде повідомлять додатково.

Нагадаємо, 21 листопада світло відключатимуть по всій Україні. Графіки діятимуть із 07:00 до 22:00.

Київ електроенергія Київська область енергетика світло відключення світла ДТЕК
В "Укренерго" розповіли, як діятимуть графіки відключень світла 21 листопада
20 листопада 2024, 19:37
У Запоріжжі майже 4 тисячі абонентів залишаються без світла через атаку росіян
20 листопада 2024, 12:58
В Одесі жителі одного з районів перекрили дорогу через відсутність світла
19 листопада 2024, 19:52
Всі новини »
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
Удар по Дніпру: пошкоджена будівля центру реабілітації людей з інвалідністю
21 листопада 2024, 09:10
Російська армія вбила мешканця Херсонщини, поранені 10 цивільних
21 листопада 2024, 08:55
Окупанти атакували дронами та мінометами дві громади Миколаївщини
21 листопада 2024, 08:37
Росіяни обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджені об'єкти інфраструктури
21 листопада 2024, 08:10
Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: зруйноване підприємство, виникли пожежі
21 листопада 2024, 07:43
Не хотіли помирати за Путіна: на Харківщині прикордонники взяли в полон двох окупантів
21 листопада 2024, 07:40
Росія вивела в Чорне море багато ракетоносіїв "Калібрів"
21 листопада 2024, 07:22
Росіяни "націоналізують" землі українців на тимчасово окупованій Луганщині, – ЦНС
21 листопада 2024, 07:10
Танки, ББМ та станції РЕБ: контррозвідники СБУ знищили 67 одиниць важкого озброєння окупантів
21 листопада 2024, 06:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Сергій Іванов
Віктор Трегубов
Данило Мокрик
Всі блоги »