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21 ноября 2024, 07:58

В Киеве и четырех областях применили экстренные отключения света

21 ноября 2024, 07:58
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фото: pixabay.com
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В четверг утром, 21 ноября, в некоторых регионах Украины ввели экстренные отключения света

Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК, передает RegioNews.

По указанию Укрэнерго электроэнергию отключают в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Если ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.

Напомним, 21 ноября свет будут отключать по всей Украине. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.

Киев отключения света Киевская область ДТЭК электроэнергия свет энергетика
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