В Киеве и четырех областях применили экстренные отключения света
В четверг утром, 21 ноября, в некоторых регионах Украины ввели экстренные отключения света
Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК, передает RegioNews.
По указанию Укрэнерго электроэнергию отключают в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Если ситуация изменится, об этом будет сообщено дополнительно.
Напомним, 21 ноября свет будут отключать по всей Украине. Графики будут действовать с 07:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 21 ноябряВсе новости »
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