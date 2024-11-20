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У четвер, 21 листопада, світло також відключатимуть по всій Україні. Графіки діятимуть з 07:00 до 22:00

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

7:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Зазначається, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Графік відключень споживачі можуть дізнатись на сайті чи офіційних сторінках оператора розподілу.

"Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо, як заявили раніше у МАГАТЕ, через російську масовану атаку по об'єктах енергетики 17 листопада на українських атомних електростанціях було зафіксовано зниження електричної потужності.