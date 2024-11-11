Росія перетворює школи на ТОТ України на колонії суворого режиму, – ЦНС

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Росіяни перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) на колонії суворого режиму. З 1 січня 2025 року охоронців у навчальних закладах зобов’яжуть мати зброю та бронежилети

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує RegioNews.

"Зважаючи на те, що вакансії сторожів здебільшого якщо й є у школах на ТОТ, то їх займають "герої сво”. А це контингент, який, м’яко кажучи, має нестабільну психіку. І чим це може обернутися для дітей, якщо цих людей озброїти, не важко спрогнозувати", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЦНС, для "забезпечення порядку” в захоплених школах на ТОТ окупанти залучають бойовиків з численних приватних охоронних компаній з РФ.

"Здебільшого це так звані казаки, які нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся”, – розповіли в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з січня 2025 року на ТОТ загарбники посилять тиск на українців, які не отримали російський паспорт.