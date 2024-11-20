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20 ноября 2024, 11:45

Россияне охотятся за украинскими детьми и вывозят таланты с ВОТ, – ЦНС

20 ноября 2024, 11:45
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фото: sprotyv.mod.gov.ua
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На временно оккупированных территориях (ВОТ) россияне пытаются вывезти максимальное количество украинских детей, которых они считают талантливыми

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, сообщает RegioNews.

"Империя годами питается мозгами покоренных народов, поэтому первое, что совершает кремль на захваченных землях – это выкачка материальных и интеллектуальных ресурсов. Не исключением является ситуация на ВОТ", – говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, кремлевские оккупационные администрации формируют списки детей, имеющих достижения в области музыки, искусства и спорта. В дальнейшем планируется вывести этих детей в профильные интернаты на территории россии, обещая преимущества над сверстниками с ВОТ.

"Заметим, что на россии спорт обречен, как и любые художественные инициативы. Российская культура является оружием кремля и не является конкурентной в свободном мире. Спортсмены рф находятся в изоляции. Поэтому призываем родителей не дать россиянам уничтожить будущее своих одаренных детей", - отметили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне превращают школы в ВОТ в колонии строгого режима.

РФ война оккупация оккупанты дети ВОТ
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