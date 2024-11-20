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20 листопада 2024, 08:43

У МОЗ повідомили, коли почнеться відбудова "Охматдиту"

20 листопада 2024, 08:43
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фото: НДСЛ "Охматдит"
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Відповідно до планів МОЗ, відбудова зруйнованого ракетним ударом корпусу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві розпочнеться навесні 2025 року

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Міністр пояснив, що наразі не можна назвати конкретні терміни виконання робіт, оскільки ще триває розробка проєктної документації.

Заступник керівника МОЗ Едем Адаманов зазначив, що вже проведено технічне обстеження головного і хірургічного корпусів лікарні. Служба замовника має провести технічну, сама лікарня не має можливостей зробити це.

Для токсикологічного та адміністративного корпусів "Охматдиту" буде розроблено проєкти консервації, ці будівлі є об’єктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років.

До слова, 16 жовтня керівництво "Охматдиту" підписало договір на проведення першочергових протиаварійних робіт із захисту від зовнішнього впливу будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу.

Нагадаємо, у серпні Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронців щодо тендеру на відбудову "Охматдиту", переможцем якого стала компанія, що пропонує свої послуги за завищеними цінами.

Як відомо, журналісти проєкту "Наші гроші" з’ясували, що тендер на відбудову "Охматдиту" виграла компанія "Буд-технолоджі", яка погодилася виконати роботи за набагато вищою ціною, ніж інші учасники торгів. Серед 14 компаній, які подали свої пропозиції на тендер, "Буд-технолоджі" була третьою серед тих компаній, які виставили найвищі ціни.

Читайте також: Відбудова "Охматдиту": чому у МОЗ вирішили "дати задню", скасувавши скандальний тендер

МОЗ Віктор Ляшко Охматдит лікарня Удар по Охматдиту
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