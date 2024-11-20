В Минздраве сообщили, когда начнется восстановление "Охматдета"

фото: НДСЛ "Охматдет"

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Министр пояснил, что пока нельзя назвать конкретные сроки выполнения работ, поскольку продолжается разработка проектной документации.

Заместитель руководителя Минздрава Эдем Адаманов отметил, что уже проведено техническое обследование главного и хирургического корпуса больницы. Служба заказчика должна провести техническую, сама больница не имеет возможности сделать это.

Для токсикологического и административного корпуса "Охматдета" будут разработаны проекты консервации, эти здания являются объектами культурного наследия. Консервация рассчитана на пять лет.

К слову, 16 октября руководство Охматдет подписало договор на проведение первоочередных противоаварийных работ по защите от внешнего воздействия здания современного лечебно-диагностического комплекса.

Напомним, в августе Министерство здравоохранения обратилось к правоохранителям по поводу тендера на восстановление "Охматдета", победителем которого стала компания, предлагающая свои услуги по завышенным ценам.

Как известно, журналисты проекта "Наши деньги" выяснили, что тендер на восстановление "Охматдета" выиграла компания "Буд-технолоджи", которая согласилась выполнить работы по гораздо более высокой цене, чем другие участники торгов. Среди 14 компаний, подавших свои предложения на тендер, "Буд-технолоджи" была третьей среди тех компаний, которые выставили самые высокие цены.

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