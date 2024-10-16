Стало відомо, хто законсервує на зиму пошкоджений росіянами корпус "Охматдиту"

фото: НДСЛ "Охматдит"

Сьогодні, 16 жовтня, керівництво НДСЛ «Охматдит» підписало договір на проведення першочергових протиаварійних робіт із захисту від зовнішнього впливу будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу, пошкодженого через російську ракетну атаку 8 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку лікарні в Facebook.

"Процедура закупівлі здійснювалась в електронній системі Prozorro. Переможцем обрано ТОВ "ЮНІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ". Очікувана вартість закупівлі - близько 9,5 млн гривень, проте в результаті аукціону вартість знизилася до 7,5 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи оплатить благодійний фонд Таблеточки.

Протягом проведення ремонту лікарі продовжуватимуть надавати медичну допомогу у зазначеному корпусі. Справа в тому, що в першу чергу, для лікування пацієнтів використовуються приміщення пошкодженого сучасного корпусу. Тому виконати комплекс робіт, які забезпечать умови для його функціонування в зимовий період, є першочерговим завданням.

"Відновлення є пріоритетом для НДСЛ "Охматдит", Ради з відновлення, Міністерства охорони здоров'я України. Для нас важливо, аби виконання робіт пройшло швидко та якісно. Дякуємо всім, хто підтримує нашу лікарню. Разом зробимо "Охматдит" ще кращим!", — додали представники лікарні.

Раніше повідомлялося, що СБУ встановила, що росіяни вдарили по лікарні "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Згодом СБУ отримала нові докази – на місці трагедії виявили уламок двигуна цієї ракети.

Унаслідок атаки по медустанові загинули дві людини, ще 50 зазнали поранень. Згодом у лікарні також помер хлопчик, який постраждав від атаки.

Нагадаємо, у серпні Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронців щодо тендеру на відбудову "Охматдиту", переможцем якого стала компанія, що пропонує свої послуги за завищеними цінами.

Як відомо, журналісти проєкту "Наші гроші" з’ясували, що тендер на відбудову "Охматдиту" виграла компанія "Буд-технолоджі", яка погодилася виконати роботи за набагато вищою ціною, ніж інші учасники торгів. Серед 14 компаній, які подали свої пропозиції на тендер, "Буд-технолоджі" була третьою серед тих компаній, які виставили найвищі ціни.

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