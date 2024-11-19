09:45  18 ноября
ГБР разоблачило схему на 56 млн грн в налоговой службе Днепропетровщины
14:07  18 ноября
В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство
12:38  18 ноября
На Днепропетровщине сгорела конеферма: погибли более 140 животных
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2024, 07:45

Залп до 24 ракет: Россия вывела в Черное море много носителей "Калибров"

19 ноября 2024, 07:45
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: росСМИ
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро вторника, 19 ноября, Россия держит в акватории Черного моря шесть вражеских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море фиксируют три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 16 судов, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 11 судов, из них четыре двигались из пролива Босфор.

Напомним, ранее заграждения, которыми россияне пытались защитить от дронов Крымский мост, вынесло на берег.

РФ Крым ВМС Украины Черное море ракетоносители ракетная угроза Калибр
За неделю Сухопутные войска уничтожили около 180 российских дронов, — ВСУ
19 ноября 2024, 03:55
В ВСУ назвали потери российских оккупантов за неделю
18 ноября 2024, 14:10
Уничтожены гаубицы, броневик и пехота: пограничники метко отработали по россиянам на Донетчине
18 ноября 2024, 06:20
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Ночная атака Shahed на Запорожье: более 15 тысяч абонентов остаются без света
19 ноября 2024, 08:46
Россияне ударили "шахедом" по общежитию в Глухове Сумской области: 6 погибших, среди которых ребенок
19 ноября 2024, 08:23
Оккупанты обстреляли Запорожскую область более 450 раз: повреждены объекты инфраструктуры
19 ноября 2024, 08:05
На Кировоградщине уничтожили боевую часть вражеской ракеты, которая не сдетонировала после падения
19 ноября 2024, 07:11
На границе с Польшей в микроавтобусе обнаружили партию украшений на более чем миллион гривен
19 ноября 2024, 06:42
Ударил ножом в шею и живот: в Черкасской области пациент пытался убить врача
19 ноября 2024, 06:01
На Житомирщине задержали мужчину, который за фальшивые доллары купил авто у жены погибшего защитника
19 ноября 2024, 05:10
Жителю Ужгорода, который "заминировал" театр, грозит шесть лет тюрьмы
19 ноября 2024, 04:35
За неделю Сухопутные войска уничтожили около 180 российских дронов, — ВСУ
19 ноября 2024, 03:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »