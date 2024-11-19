Залп до 24 ракет: Россия вывела в Черное море много носителей "Калибров"

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По состоянию на утро вторника, 19 ноября, Россия держит в акватории Черного моря шесть вражеских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море фиксируют три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 16 судов, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 11 судов, из них четыре двигались из пролива Босфор.

Напомним, ранее заграждения, которыми россияне пытались защитить от дронов Крымский мост, вынесло на берег.