Залп до 24 ракет: Россия вывела в Черное море много носителей "Калибров"
По состоянию на утро вторника, 19 ноября, Россия держит в акватории Черного моря шесть вражеских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 24 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море фиксируют три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 24 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 16 судов, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 11 судов, из них четыре двигались из пролива Босфор.
Напомним, ранее заграждения, которыми россияне пытались защитить от дронов Крымский мост, вынесло на берег.
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