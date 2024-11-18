Знищені гаубиці, броньовик і піхота: прикордонники влучно відпрацювали по росіянам на Донеччині

фото: ДПСУ

На Краматорському напрямку бійці прикордонної бригади «Помста» завдали нищівних ударів по позиціях російських військ. Противник зазнав втрат на Донеччині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу відпрацювали пілоти ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Знову влучно, знову безжально: 5 окупантів ліквідовано, знищено та пошкоджено 4 гармати, гаубицю, міномет "Васильок" та броньовик МТ-ЛБ. Спалено автівку окупантів та склад боєкомплекту", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Східному напрямку українські захисники спалили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М2". Для ураження застосували дрон-камікадзе.