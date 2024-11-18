02:30  18 листопада
Росіяни повторно атакували Суми балістикою: у місті зникло світло
12:42  17 листопада
Рятувальники вилучили з багатоповерхівки у Києві частину російської ракети
10:38  17 листопада
Ворог атакував Закарпаття: було чутно вибухи, у горах зафіксували падіння дрона
UA | RU
UA | RU
18 листопада 2024, 06:20

Знищені гаубиці, броньовик і піхота: прикордонники влучно відпрацювали по росіянам на Донеччині

18 листопада 2024, 06:20
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Краматорському напрямку бійці прикордонної бригади «Помста» завдали нищівних ударів по позиціях російських військ. Противник зазнав втрат на Донеччині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу відпрацювали пілоти ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Знову влучно, знову безжально: 5 окупантів ліквідовано, знищено та пошкоджено 4 гармати, гаубицю, міномет "Васильок" та броньовик МТ-ЛБ. Спалено автівку окупантів та склад боєкомплекту", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Східному напрямку українські захисники спалили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М2". Для ураження застосували дрон-камікадзе.

РФ війна військова техніка прикордонники окупанти Донецька область втрати росіян
Колишня вихователька дитсадка збила крилату ракету з "Ігли"
18 листопада 2024, 02:26
Захисники Донеччини показали, як знищили танк, піхоту та переправу окупантів
16 листопада 2024, 16:22
Троє загиблих і поранений: поліція Донеччини показала наслідки російських обстрілів
16 листопада 2024, 13:19
Всі новини »
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
На Запоріжжі внаслідок обстрілів поранені шестеро людей
18 листопада 2024, 07:21
В Україні запровадили обмеження електропостачання — де і коли не буде світла
18 листопада 2024, 05:32
На Луганщині росіяни втратили гармати, міномети та склади БК
18 листопада 2024, 04:00
Партизани на окупованому Запоріжжі влаштували диверсію на залізниці
18 листопада 2024, 03:21
Росіяни повторно атакували Суми балістикою: у місті зникло світло
18 листопада 2024, 02:30
Колишня вихователька дитсадка збила крилату ракету з "Ігли"
18 листопада 2024, 02:26
Ракетний удар по багатоповерхівці в Сумах: поранені понад 50 людей, 10 загиблих, серед них — діти
18 листопада 2024, 02:00
На Житомирщині під час руху загорівся пасажирський автобус
18 листопада 2024, 00:05
Внаслідок удару по багатоповерхівці у Сумах є загиблі, багато поранених
17 листопада 2024, 21:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Юрій Богданов
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »