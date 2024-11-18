Отключения света 19 ноября: в какие часы будут действовать графики
Во вторник, 19 ноября, графики почасовых отключений света будут применяться в течение почти всех суток
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Отмечается, что завтра время применения и объем ограничений будут следующими:
- 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
- 07:00 – 09:00 – две очереди отключений;
- 09:00 – 14:00 – одна очередь отключений;
- 14:00 – 18:00 – две очереди отключений;
- 18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.
"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в период действия ограничений", — говорится в сообщении.
Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий российских атак, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.
Напомним, 18 ноября в Украине ввели меры по ограничению электроснабжения. Это связано с последствиями массированной атаки российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.