Отключения света 19 ноября: в какие часы будут действовать графики

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Во вторник, 19 ноября, графики почасовых отключений света будут применяться в течение почти всех суток

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что завтра время применения и объем ограничений будут следующими:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

07:00 – 09:00 – две очереди отключений;

09:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в период действия ограничений", — говорится в сообщении.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий российских атак, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Напомним, 18 ноября в Украине ввели меры по ограничению электроснабжения. Это связано с последствиями массированной атаки российских войск по объектам энергетической инфраструктуры.