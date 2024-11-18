В Україні запровадили обмеження електропостачання — де і коли не буде світла

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Сьогодні, 18 листопада, в Україні запроваджуються заходи обмеження електропостачання. Це пов'язано з наслідками масованої атаки російських військ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили в енергокомпанії, сьогодні в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Зокрема, з 6 до 22 години будуть діяти дві черги відключень.

Причиною повернення обмежень стали пошкодження енергооб’єктів, яких було завдано під час масованої атаки російських дронів та ракет вранці 17 листопада.

Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

В Укренерго також закликали українців ощадливо споживати електрику, зокрема не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно.

Вранці 17 листопада російські війська здійснили масовану атаку з застосуванням дронів та ракет різного типу по об’єктах енергетичної інфраструктури. Під ворожим ударом опинилися майже всі області України. Після обстрілу у декількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла.

Нагадаємо, як заявили раніше у МАГАТЕ, через російську масовану атаку по об'єктах енергетики 17 листопада на українських атомних електростанціях було зафіксовано зниження електричної потужності.