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14 листопада 2024, 10:45

ЗСУ знищили ще майже 1700 окупантів, понад 50 ББМ та 60 артсистем росіян

14 листопада 2024, 10:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 13 листопада, Сили оборони України знищили 1 690 російських загарбників, 19 танків, понад 50 бойових броньованих машин і 60 артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить близько 716 070 військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 716 070 (+1 690) осіб,
  • танків ‒ 9 319 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 947 (+51) од,
  • артилерійських систем – 20 472 (+64) од,
  • РСЗВ – 1 252 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 997 (+1) од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 329 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 852 (+54) од,
  • крилаті ракети ‒ 2 640 (+4) од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 090 (+124) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 629 од.

"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада російська армія атакувала Україну майже шістьма десятками ударних БпЛА. Сили ППО збили 21 ворожий дрон, ще 38 — локаційно втрачені.

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