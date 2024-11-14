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14 листопада 2024, 07:25

У ВМС розповіли, чи є загроза ударів "Калібрами" з моря

14 листопада 2024, 07:25
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Сьогодні вранці, 14 листопада, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Станом на 06:00 відомо, що:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • у Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Також відомо, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось із протоки Босфор.

Нагадаємо, раніше загородження, якими росіяни намагалися захистити від дронів Кримський міст, винесло на берег.

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