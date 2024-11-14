У ВМС розповіли, чи є загроза ударів "Калібрами" з моря
Сьогодні вранці, 14 листопада, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
Станом на 06:00 відомо, що:
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у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.
Також відомо, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
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до Чорного моря – три судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
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до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось із протоки Босфор.
Нагадаємо, раніше загородження, якими росіяни намагалися захистити від дронів Кримський міст, винесло на берег.