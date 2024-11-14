Сили ППО знищили більше 20 російських "шахедів", які вночі атакували Україну

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 14 листопада російська армія атакувала Україну майже шістьма десятками ударних БпЛА. Сили ППО збили 21 ворожий дрон, ще 38 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував нашу державу 59-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Дрони запустили з району Курська РФ.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони області знищили 11 російських безпілотників типу "Shahed".