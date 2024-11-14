ВСУ уничтожили еще около 1700 оккупантов, более 50 ББМ и 60 артсистем россиян
За прошедшие сутки, 13 ноября, Силы обороны Украины уничтожили 1 690 российских захватчиков, 19 танков, более 50 боевых бронированных машин и 60 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 716 070 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 716 070 (+1 690) человек,
- танков ‒ 9 319 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18 947 (+51) ед,
- артиллерийских систем – 20 472 (+64) ед,
- РСЗО – 1 252 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 997 (+1) ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 852 (+54) ед,
- крылатые ракеты ‒ 2 640 (+4) ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 090 (+124) ед,
- специальной техники – 3 629 ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 14 ноября российская армия атаковала Украину почти шестью десятками ударных БПЛА. Силы ПВО сбили 21 вражеский дрон, еще 38 — локационно потеряны.
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