Взяли в полон окупанта: прикордонники знищили позиції росіян біля Серебрянського лісництва

фото: ДПСУ

Бійці прикордонної комендатури «Шквал» ефективно нищать російські окупаційні війська у районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

За кілька вильотів FPV-екіпажі та мінометні розрахунки прикордонників знищили до 10 окупантів, ще кількох "підсмажили” та одного взяли в полон.

"На відео потрапив один із "припечених" окупантів, який намагався накласти собі кровоспинний джгут минулого століття. Ще одному окупанту днями пощастило більше – він поповнив обмінний фонд", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями Сили оборони уразили РЛС і фортифікаційні споруди росіян у Серебрянському лісництві.

Раніше в районі Кремінної Сєвєродонецького району, що на Луганщині, прикордонники знищили гаубиці, вантажівки, ліквідували 15 окупантів, ще 13 загарбників поранили.