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13 листопада 2024, 12:07

Держава розгортає програму підтримки українців узимку, – Олена Шуляк

13 листопада 2024, 12:07
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Голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк зазначає, що цієї зими держава комплексно підтримає вразливі категорії громадян й інших українців, які цього потребують

Перший етап програми підтримки ініціював Президент України Володимир Зеленський. Так, усі українці отримають по тисячі гривень, це відповідно по кілька тисяч гривень допомоги на родину. Коштами можна оплатити "комуналку", придбати ліки й вітчизняні продукти.

"Ще один із ключових елементів зимової програми підтримки – це субсидії та пільги, які зараз отримують 2,8 млн українських родин. Розмір субсидій на цей опалювальний сезон уже перерахований. Так само продовжує діяти спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону, а для військових держава спростила механізм призначення житлово-комунальних пільг", – зазначає Олена Шуляк.

Вона додає, що цієї зими 500 тис. українських родин, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату – до 21 тис. грн.

Окремо нардеп наголошує, що на час цього опалювального сезону держава також врахувала будь-які сценарії, які можуть трапитися, щоб узимку в усіх домівках були світло й тепло, а підприємства працювали безперебійно.

Олена Шуляк також переконує, що держава ретельно виконує й надалі буде виконувати свої зобов’язання щодо пенсій. Так, наприклад, в жовтні, зокрема пенсіонерам, виплачено 65 млрд грн.

"Повномасштабне російське вторгнення значно вдарило по гаманцю мільйонів українців. Хтось втратив житло, хтось роботу, але найгірше – багато хто втратив рідних і годувальників. Тому вкрай важливо для Президента Володимира Зеленського, Офісу Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, для партії "Слуга Народу" та загалом для всієї команди влади всіляко підтримати тих українців, хто цього потребує", – говорить голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Вона резюмує, що також у середині січня для переселенців запустять додаткову програму субсидій на орендоване житло. Нею зможуть скористуватися ті сім'ї, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила, що держава врахувала будь-які сценарії, які можуть трапитися під час цього опалювального сезону, щоб мати можливість у разі чого оперативно реагувати на різного роду надзвичайні ситуації.

субсидія пенсія соціальні виплати опалювальний сезон Шуляк Олена Олексіївна
Держава підготувалася до будь-яких сценаріїв на час опалювального сезону, – Олена Шуляк
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