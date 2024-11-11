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11 листопада 2024, 21:05

До $10 тисяч із людини: посадовці МСЕК та лікарі ВЛК "погоріли" на схемах для ухилянтів

11 листопада 2024, 21:05
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фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки та Національної поліції ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на Кіровоградщині, Дніпропетровщині й Харківщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

"Серед затриманих – посадовці медико-соціальних експертних комісій та лікарень. За хабарі від 2 до 10 тис. доларів США вони допомагали військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних медвисновків", ― йдеться у повідомленні.

У Кропивницькому "на гарячому" затримано хірурга – члена ВЛК, коли він одержував хабар за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

На Дніпропетровщині викрили очільницю відділення місцевої лікарні, яка брала хабарі за діагностику тяжких захворювань у близьких родичів військовозобов’язаних. У подальшому це дозволяло ухилянтам втекти від мобілізації за кордон.

На Харківщині підозру отримала ще одна посадовиця МСЕК, учасниця масштабної схеми ухилення від призову. СБУ викрила зловмисницю у жовтні цього року. Перебуваючи на посаді лікаря-реабілітолога, вона фальсифікувала історію хвороб своїх клієнтів для призначення інвалідності.

За викритими фактами фігурантам повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі);
  • чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Усім зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК викрили на декларуванні недостовірної інформації. Жінка приховала мільйонні статки. Їй оголосили підозру.

Раніше на Кіровоградщині затримали голову МСЕК, яка вимагала хабар від паралізованого військового.

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