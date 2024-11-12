У ЗСУ порахували втрати росіян за тиждень
За минулий тиждень, із 3 по 10 листопада, Сили оборони України знищили близько 9 800 російських окупантів, а також 1 447 одиниць озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 67 танків;
- 203 бойових броньованих машини;
- 194 артилерійських системи;
- одну РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 523 одиниці автотехніки;
- 20 одиниць спецтехніки.
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 5 ворожих ракет та 432 БпЛА ОТР. Тримаємо темп!", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, за минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила майже 200 російських БпЛА.
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