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11 листопада 2024, 22:35

За тиждень Сухопутні війська знищили майже 200 російських БпЛА

11 листопада 2024, 22:35
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ілюстративне фото: росЗМІ
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За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила майже 200 засобів повітряної розвідки та нападу РФ

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За його даними, захисники уразили 187 одиниць засобів повітряної розвідки та нападу противника. Йдеться про:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 146 одиниць;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 12 одиниць;
  • БпЛА Zala — 8 одиниць;
  • БпЛА Supercam — 6 одиниць;
  • БпЛА "Ланцет" — 11 одиниць;
  • БпЛА "Молнія" — 2 одиниці;
  • БпЛА "Привіт-82" — 2 одиниці.

"Дякую воїнам за результативну бойову роботу!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові у ніч проти 11 листопада збили дві російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 39 безпілотників.

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