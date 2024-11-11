За тиждень Сухопутні війська знищили майже 200 російських БпЛА

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За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила майже 200 засобів повітряної розвідки та нападу РФ

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За його даними, захисники уразили 187 одиниць засобів повітряної розвідки та нападу противника. Йдеться про:

БпЛА Shahed-131/136 — 146 одиниць;

БпЛА Орлан 10/30 — 12 одиниць;

БпЛА Zala — 8 одиниць;

БпЛА Supercam — 6 одиниць;

БпЛА "Ланцет" — 11 одиниць;

БпЛА "Молнія" — 2 одиниці;

БпЛА "Привіт-82" — 2 одиниці.

"Дякую воїнам за результативну бойову роботу!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові у ніч проти 11 листопада збили дві російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 39 безпілотників.