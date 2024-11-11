Росіяни вночі запустили по Україні понад 70 дронів: скільки вдалося збити

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські військові у ніч проти 11 листопада збили дві російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 39 безпілотників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні, ворог атакував 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Також зазначається, що 30 ворожих безпілотників були локаційно втрачені у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Нагадаємо, ніч проти 11 листопада російські війська завдали авіаудари по місту Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула одна людина, також наразі відомо про 22 постраждалих.