За неделю Сухопутные войска уничтожили почти 200 российских БПЛА

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За прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожило почти 200 средств воздушной разведки и нападения РФ

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает RegioNews.

По его данным, защитники поразили 187 единиц средств воздушной разведки и нападения противника. Речь идет о:

БпЛА Shahed-131/136 - 146 единиц;

БпЛА Орлан 10/30 - 12 единиц;

БпЛА Zala - 8 единиц;

БпЛА Supercam - 6 единиц;

БпЛА "Ланцет" - 11 единиц;

БпЛА "Молния" - 2 единицы;

БпЛА "Привет-82" - 2 единицы.

"Спасибо воинам за результативную боевую работу!", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные в ночь на 11 ноября сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 39 беспилотников.