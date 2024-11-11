фото: СБУ

Правоохоронці затримали пʼятьох молодиків, які на замовлення російських спецслужб вчиняли підпали у трьох регіонах України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Одна із груп намагалася знищити авіатехніку ЗСУ на Кіровоградщині, а інші – "полювали" за електропідстанціями, у тому числі на об’єктах Укрзалізниці.

Усі затримані були завербовані ворогом, коли шукали "легких" заробітків у Телеграм-каналах.

Утім, замість обіцяних коштів від РФ фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, у Кіровоградській області "на гарячому" затримали трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ.

Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.

Правоохоронці завчасно затримали зловмисників і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт Сил оборони та важливий енергооб’єкт.

На Полтавщині викрили рецидивіста, який спалив військовий джип, що був задіяний у виконанні завдань на східному фронті.

За даними слідства, фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки ЗСУ.

У Черкаській області затримали 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Всім затриманим повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині судитимуть чоловіка, який спалив п'ять військових автомобілів.