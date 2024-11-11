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11 листопада 2024, 15:55

Збільшили кількість мобільних вогневих груп у регіонах: Зеленський провів Ставку

11 листопада 2024, 15:55
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фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 листопада, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому обговорили питання посилення ППО та протидії російським корегованим авіаційним бомбам (КАБам)

Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

"Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь щодо комплексної програми проти російських КАБів.

"Є перспективні технологічні рішення. Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння", – зауважив глава держави.

Крім того, Головком Олександр Сирський доповідав про ситуацію на фронті.

"Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, британське видання Reuters повідомило, що Україна намагається посилити свої позиції перед ймовірними переговорами з РФ. За інформацією ЗМІ, ця зима є критичним моментом, а найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні.

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