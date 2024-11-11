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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Посадовиця подала декларацію за 2023 рік, у якій не зазначила відомості про наявність у неї та її чоловіка об'єктів нерухомості і автомобілів на праві користування. Вона не задекларувала гараж, який перебуває в оренді, а також дві автівки преміум-класу – Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5. Вартість майна перевищує 5,9 млн грн.

В рамках розслідування перевіряється причетність посадовиці до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку раніше викрили на незаконному збагачені, заявила, що вилучені під час обшуків мільйони доларів належали не їй.